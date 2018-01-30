Центральный банк России с 30 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 46,20 коп., до 56,2908 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,8543 руб., что выше предыдущего дня на 24,40 коп.

Если на открытии Московской биржи по RGBI усилится нисходящая тенденция, то на фоне дешевеющей нефти и дорожающего «американца» курс пары доллар/рубль вернется к уровню 56,80 руб. Для пары евро/рубль в приоритете остается повышение до 70,25 руб., сообщает Владислав Антонов, аналитик Альпари.

Отечественная валюта будет держать во вторник уровень до 56,5 рублей за доллар и около 70 рублей за евро. Рубль отреагировал на окончание выплат по налоговому периоду, но не воспринял политические новости, поясняет Сергей Федоров, эксперт «Международного финансового центра».

Как анализирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале дня, на фоне существенной просадки на рынке энергоносителей, ожидается ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам.

«Уже в первые минуты доллар может попытаться подняться выше 56,4 рубля, после чего «быки» сохранят инициативу и попытаются сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 57 рублей. При этом с середины дня, за счет восстановления рынка энергоносителей, американская валюта может растерять часть роста, закрепившись в районе 56,4 – 56,5 рубля. Дальнейшее снижение рынка энергоносителей позволит им предпринять попытку вывести пару USD/RUB в широкий коридор консолидации между уровнями 57 и 59 рублей», - прогнозирует аналитик.