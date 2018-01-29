Крупнейший онлайн-ритейлер Южной Кореи WeMakePrice (Wemepu) готов интегрировать биткоин, Ethereum, Litecoin и другие криптовалюты в качестве платежной опции.

Интеграция криптовалют в платежную систему OneThePay, которую использует WeMakePrice, будет осуществлена при поддержке ведущей биржи страны Bithumb. Пользователи при этом будут использовать уже существующее приложение, не создавая дополнительный аккаунт на Bithumb.

Это первый случай, когда ведущий онлайн-ритейлер Южной Кореи будет предлагать криптовалюты в качестве одного из основных платежных методов. Ожидается, что это решение WeMakePrice поспособствует дальнейшей популяризации криптовалют в стране.

По словам представителя WeMakePrice, решение об интеграции криптовалют стало частью более широкой инициативы, направленной на облегчение процесса оплаты покупок клиентами, сообщает ForkLog .