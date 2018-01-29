Банк ВТБ с момента старта эмиссии выпустил 5 млн карт платежной системы «Мир» . Наибольший объем эмиссии приходится на Московский регион, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Основную часть выпуска национальных карт составляют зарплатные. Спрос на них обеспечивается бюджетными организациями. Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны трансакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту », — говорится в релизе.

К выпуску национальных карт ВТБ приступил в IV квартале 2016 года. С 1 июля 2017-го на платежную систему «Мир» переведена вся эмиссия социальных карт москвича.