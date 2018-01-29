ВТБ открыл для холдинга «Остров мечты» кредитную линию в размере 37 млрд рублей сроком на семь лет. Как поясняется в сообщении банка, средства будут направлены на строительство первой очереди парка «Остров мечты», которая включает крытый тематический парк, городской променад с торгово-развлекательной зоной и ландшафтный парк.

Общая стоимость первой очереди проекта составляет 81 млрд рублей. Она включает стоимость земельного участка и сумму инвестиций в размере 43 млрд рублей (с учетом 37 млрд рублей от ВТБ), предназначенную для строительства, приобретения аттракционов и формирования оборотного капитала.

«Остров мечты» — это первый крытый тематический парк в России. Проект реализуется в Нагатинской пойме Москвы на участке площадью почти 60 га, совокупная площадь зоны с аттракционами и досугово-развлекательной составляющей — более 292 тыс. кв. м, указано в справке банка.

Парк «Остров Мечты» будет разделен на несколько тематических зон с 40 разнообразными развлечениями для взрослых и детей, включая 29 аттракционов по мотивам известных зарубежных и отечественных мультфильмов. Помимо тематической части парка с аттракционами, на территории «Острова мечты» расположатся: ландшафтный парк со спортивными и детскими зонами, открытым кинотеатром, танцполом, амфитеатром, прудом и фонтанами; городской крытый променад с центральной площадью размером в полтора футбольных стадиона и копиями мировых достопримечательностей, а также почти полусотней тематических ресторанов и более чем 200 магазинами; многофункциональный концертный зал более чем на 3,5 тыс. мест; кинотеатр на 17 залов, включая зал с IMAX-экраном; наземно-подземный паркинг более чем на 3,8 тыс. машино-мест.

В 2017 году были завершены основные проектные и монолитные работы, в том числе в наземно-подземном паркинге, и монолитные основания для 75-метровых центральных башен, а также заключены контракты на поставку всех аттракционов. Параллельно начаты работы по формированию рельефа в ландшафтном парке.

Во второй очереди строительства «Острова мечты» предусмотрено комплексное благоустройство Нагатинской набережной, создание детской яхтенной школы, строительство концертного зала и четырехзвездочной гостиницы на 410 номеров.

Основные строительные работы крытой части парка планируется завершить до конца 2018 года, а в середине 2019-го — закончить внутреннюю отделку и благоустройство территории.

По словам председателя совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амирана Муцоева, создается «самый большой крытый всесезонный парк развлечений в мире и первый городской курорт в Москве. Это социально значимый проект и новый мощный драйвер для развития города и всей страны».



«Планируется, что благодаря круглогодичной работе парка, уникальной концепции и масштабности его посетителями станут порядка 50 миллионов человек в год, что сделает его одной из самых знаковых туристических достопримечательностей Москвы», — указывают в ВТБ.

