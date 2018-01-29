С 28 января 2018 года вступили в силу новые требования к деловой репутации приобретателей (владельцев) крупных пакетов акций (долей), органов управления и должностных лиц банков, страховых компаний, НПФ, управляющих компаний и микрофинансовых компаний. Как напоминают в Центробанке, данные новации содержатся в федеральном законе № 281-ФЗ от 29 июля 2017 года. Регулятор будет применять кросс-функциональный подход при оценке соответствия установленным требованиям к деловой репутации указанных лиц, а также, в принятых законом случаях, кандидатов на руководящие должности в данных компаниях и банках.

Основные новеллы федерального закона № 281-ФЗ детально проанализированы в презентации , размещенной на сайте Банка России.

Теперь для всех указанных выше участников финансового рынка по существу выравниваются требования к порядку приобретения крупных (более 10%) пакетов акций (долей) и установления контроля в отношении крупных акционеров (участников), а также к порядку раскрытия информации об акционерах (участниках) и о структуре собственности. Регламентируется порядок устранения нарушений, касающихся требований к деловой репутации.

Согласно закону, лицо имеет право запрашивать в Банке России информацию о наличии сведений о нем в базе данных, ведущейся в соответствии со статьями 75 и 76.7 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и обжаловать в ЦБ в установленном порядке решение о признании его деловой репутации или квалификации неудовлетворительной. После рассмотрения вопроса регулятором лицо вправе обратиться в суд для обжалования решений, касающихся его деловой репутации или квалификации.

Банк России уже ведет в установленном им порядке базу данных, в которую включается информация о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям законодательства. Всего по состоянию на 1 января 2018 года в базу данных внесены сведения о 5 795 лицах, занимавших должности в кредитных и некредитных финансовых организациях либо являвшихся владельцами крупных пакетов акций (долей) кредитных организаций (контролерами таких владельцев), с не соответствующей законодательным требованиям деловой репутацией.

Закон предусматривает возможность пожизненного запрета на занятие должностей, владение акциями (долями), осуществление контроля в отношении акционеров (участников), но это касается только кредитных организаций и исключительно по двум основаниям: привлечение лица в соответствии со вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве кредитной организации, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство кредитной организации, а также повторное нарушение требований к деловой репутации.



«Данный закон направлен на то, чтобы сделать работу руководящих органов банков и финансовых компаний более ответственной и профессиональной. Кроме того, новации будут способствовать искоренению проявлений недобросовестной конкуренции на финансовых рынках», — подчеркивается в сообщении ЦБ.