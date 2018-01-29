Ethereum продолжает реализовывать идею о развертыванию шардинга – технологии, направленной на масштабирование сети. Об этом основатель проекта Виталик Бутерин заявил на недавней встрече разработчиков.

Ссылаясь на оригинальные спецификации на Github, он также отметил, что в теории минимальный шардинг будет выглядеть именно таким образом.

По словам Бутерина, после этого планируется перевести шардинг в рабочий тест, своего рода тестовую сеть. Следующая фаза разделенного на четыре этапа предложения будет завершена через месяц с небольшим, сообщает ForkLog .

Шардинг предполагает разделение данных в блокчейне на более управляемые части, при котором ноды хранят лишь часть данных, полагаясь на информацию от других нод.

Запуск нового протокола консенсуса Casper может быть на некоторое время задержан. Ранее сообщалось, что протокол Casper будет имплементирован в основной сети в ходе хардфорка. Предположительно, это состоится в рамках ранее запланированного на 2018 год обновления Ethereum Constantinople.