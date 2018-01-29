Депутат совета народных депутатов Воробьевского муниципального района Воронежской области обвиняется в незаконном получении кредита от имени организации, которую ранее возглавлял. О завершении расследования уголовного дела по части 1 статьи 176 Уголовного кодекса сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следствием установлено, что депутат, являясь директором организации, получил кредит путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии предприятия, чем причинил банку ущерб в размере 5 млн рублей. Название банка-кредитора в сообщении СК РФ не уточняется.



На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме. «Его вина также подтверждается показаниями свидетелей и представителя потерпевшего, заключениями проведенных судебных экспертиз, протоколами выемок и осмотров, а также иными доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указывают правоохранители.