В Сингапуре майнинговое оборудование теперь можно приобрести в торговом центре Sim Lim Square. Около пяти магазинов, торгующих компьютерной техникой, начали предлагать покупателям майнинговые фермы.

По словам владельца одного из магазинов, продажи достигают 10 ферм в неделю, при том что полгода назад спрос составлял 1-2 фермы в неделю, сообщает Anycoin . Большинство клиентов, которые готовы заплатить $4 тыс. для того, чтобы заработать $400 в месяц, предпочитают обустроить их в специальных центрах, а не дома.