Компания «ИДжи Кэпитал Партнерс», управляющая пенсионными накоплениями НПФ «Будущее», принадлежащими O1 Group Бориса Минца, требует от Промсвязьбанка вернуть ей депозиты на сумму 13,3 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Данная УК 7 декабря 2017 года разместила в банке двухнедельный депозит по накоплениям НПФ «Будущее» на сумму 5,8 млрд рублей (с 8 по 14 декабря ставка составляла 8,2%, а с 15 декабря — 8,65%). Кроме того, 14 декабря компания разместила 7,5 млрд рублей четырех фондов («Будущее», «Образование», «Телеком-Союз» входят в состав ФГ «Будущее», а «Социальное развитие» находится пока вне периметра ФГ) на недельные депозиты в ПСБ (ставка — 8,65% годовых).

Гендиректор НПФ «Будущее» Николай Сидоров подтвердил, что фонд размещал в ПСБ недельные и двухнедельные депозиты.

«В декабре прошлого года управляющая компания неоднократно направляла в банк требования о возврате данных депозитов, — указывает представитель «ИДжи Кэпитал Партнерс». — Однако ПСБ деньги не вернул и объяснений не представил». Теперь компания собирается обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании задолженности и защите нарушенных прав.

Размещение указанных депозитов проходило незадолго до санации Промсвязьбанка. По информации газеты, 14 декабря, во второй половине дня, на совещании в ЦБ было принято решение о введении временной администрации в ПСБ. 15 декабря регулятор объявил о санации банка. В тот же день агентство «Эксперт РА» снизило рейтинг кредитной организации с «ruA» до «ruBBB–». Согласно нормативным требованиям, теперь НПФ не могли размещать в банке пенсионные накопления, а ранее размещенные банк был обязан вернуть фондам.

При этом еще 14 декабря, буквально за полчаса до окончания торговой сессии, на Московской бирже с акциями ПСБ прошло несколько сделок на сумму 16,5 млрд рублей, что соответствует примерно 20% капитала (такая доля была у пенсионных фондов группы «Сафмар» и НПФ «Будущее»). По информации ПСБ, доля НПФ «Будущее» сократилась до 0,0000006%, у НПФ «Сафмар» — до 0%.

Совпадение этих событий по времени вызвало негативную реакцию Банка России. В ЦБ ранее заявляли, что короткие депозиты могут быть связаны с подозрительными сделками по продаже акций Промсвязьбанка накануне объявления о его санации. Однако эксперты считают, что депозиты «Будущего» были открыты на рыночных условиях и деньги пора вернуть.