НПФ, связанные с ФГ «Будущее», больше месяца безуспешно пытаются вернуть деньги, размещенные в банке на одну-две недели.
Компания «ИДжи Кэпитал Партнерс», управляющая пенсионными накоплениями НПФ «Будущее», принадлежащими O1 Group Бориса Минца, требует от Промсвязьбанка вернуть ей депозиты на сумму 13,3 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
Данная УК 7 декабря 2017 года разместила в банке двухнедельный депозит по накоплениям НПФ «Будущее» на сумму 5,8 млрд рублей (с 8 по 14 декабря ставка составляла 8,2%, а с 15 декабря — 8,65%). Кроме того, 14 декабря компания разместила 7,5 млрд рублей четырех фондов («Будущее», «Образование», «Телеком-Союз» входят в состав ФГ «Будущее», а «Социальное развитие» находится пока вне периметра ФГ) на недельные депозиты в ПСБ (ставка — 8,65% годовых).
Гендиректор НПФ «Будущее» Николай Сидоров подтвердил, что фонд размещал в ПСБ недельные и двухнедельные депозиты.
«В декабре прошлого года управляющая компания неоднократно направляла в банк требования о возврате данных депозитов, — указывает представитель «ИДжи Кэпитал Партнерс». — Однако ПСБ деньги не вернул и объяснений не представил». Теперь компания собирается обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании задолженности и защите нарушенных прав.
Размещение указанных депозитов проходило незадолго до санации Промсвязьбанка. По информации газеты, 14 декабря, во второй половине дня, на совещании в ЦБ было принято решение о введении временной администрации в ПСБ. 15 декабря регулятор объявил о санации банка. В тот же день агентство «Эксперт РА» снизило рейтинг кредитной организации с «ruA» до «ruBBB–». Согласно нормативным требованиям, теперь НПФ не могли размещать в банке пенсионные накопления, а ранее размещенные банк был обязан вернуть фондам.
При этом еще 14 декабря, буквально за полчаса до окончания торговой сессии, на Московской бирже с акциями ПСБ прошло несколько сделок на сумму 16,5 млрд рублей, что соответствует примерно 20% капитала (такая доля была у пенсионных фондов группы «Сафмар» и НПФ «Будущее»). По информации ПСБ, доля НПФ «Будущее» сократилась до 0,0000006%, у НПФ «Сафмар» — до 0%.
Совпадение этих событий по времени вызвало негативную реакцию Банка России. В ЦБ ранее заявляли, что короткие депозиты могут быть связаны с подозрительными сделками по продаже акций Промсвязьбанка накануне объявления о его санации. Однако эксперты считают, что депозиты «Будущего» были открыты на рыночных условиях и деньги пора вернуть.
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