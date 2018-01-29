В парламент Бельгии внесли резолюцию о снятии экономических санкций с России, заявил лидер партии «Фламандский интерес» Филипп Девинтер.



«Мы внесли на рассмотрение палаты представителей федерального парламента Бельгии резолюцию с требованием к нашему правительству инициировать в Европейском совете отмену санкций ЕС в отношении России», — цитирует Девинтера Sputnik International.

Ранее парламентарий уже говорил о необходимости отмены антироссийских ограничений. «Они не только идут вразрез с международным правом, но они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы», — заявлял ранее Девинтер. По его словам, из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют 1,5 млрд евро.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических ограничительных мер в отношении России до 31 июля 2018 года.