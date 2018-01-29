В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) не считают схему Сбербанка для объединения кредитных историй лучшим и наиболее экономически выгодным из двух вариантов, предложенных банкам на выбор. Об этом говорится в комментарии бюро, поступившем в редакцию Банки.ру.

Напомним, 26 января в РБК был опубликован материал о том, что Банк России предложил кредитным организациям выбрать один из двух способов получать информацию о суммарной долговой нагрузке клиентов. Первый предусматривает получение банками уже агрегированных данных, рассчитанных после обмена информацией крупнейшими российскими бюро кредитных историй; второй требует от них самостоятельной обработки получаемых от БКИ сведений. Согласно статье, предпочтительным вариантом регулятор назвал предложенную Сбербанком совместно с дочерним БКИ — Объединенным кредитным бюро децентрализованную схему с использованием программ «дочки» Сбербанка.



Заявления о том, что для реализации данного сценария у всех крупных БКИ и большинства кредиторов уже есть необходимые технологии и инфраструктура, вызывают в НБКИ удивление.



«Так, «в Сбербанке подтвердили планы по участию в проекте. При этом представитель банка отметил, что для реализации второго варианта у всех крупных БКИ и большинства кредиторов уже есть необходимые технологии и инфраструктура, которые потребуют незначительных изменений». В этой связи считаем необходимым отметить, что в этом утверждении неверно все: ни в крупных БКИ, ни тем более у большинства кредиторов нет необходимых технологий. Поэтому изменения потребуются, и весьма значительные», — говорится в комментарии НБКИ.



Кроме того, по мнению экспертов бюро, «предельно очевидны» экономические преимущества другого варианта расчета платежной нагрузки заемщиков — единого информационного пространства БКИ — перед вариантом Сбербанка (обязательным взаимодействием всех кредиторов со всеми БКИ напрямую).



«Так, в первом случае процесс, по сути, затрагивает только БКИ, а во втором — требует работы всей кредитной системы: банков, МФО, КПК и т. д. «Бесплатное» программное обеспечение, предлагаемое Сбербанком, в данном случае является слабой компенсацией для отказа от единых стандартов обмена информацией между БКИ. Тем более что любой специалист может подтвердить, что основные затраты при работе с программой — это не сама программа, а работы по установке, интеграции в существующие системы, техническая поддержка, обучение специалистов и т. д.», — аргументируют в бюро.

Эти затраты в варианте Сбербанка совершенно не учтены, отмечают эксперты бюро. Зато варианту создания единого информационного пространства БКИ приписываются затраты всех бюро на страхование их ответственности за ошибки в расчете долга в размере 200 млн рублей в год.

«Откуда взялась эта сумма — совершенно непонятно, так как при условии наличия уникального идентификатора обязательства и четкой нормативной документации, фиксирующей в числе прочего алгоритм поиска в базе данных БКИ информации о субъекте кредитной истории, страховать просто нечего», — удивляются в НБКИ.

Таким образом, в бюро уверены, что Банк России примет решение, учитывающее интересы как заемщиков, так и кредитного рынка в целом, и не станет открыто вставать на путь ограничения конкуренции путем создания преференций отдельным участникам рынка. «Мы убеждены в обратном: Банку России важны все участники кредитного рынка, а не только один из них», — подчеркивают в НБКИ.

Там считают важным отметить, что в письме Банка России участникам рынка ничто не свидетельствует о том, что «предложенный Сбербанком вариант сочтен регулятором наиболее перспективным».



«В настоящее время Банк России проводит анкетирование всех кредиторов в отношении вариантов расчета платежной нагрузки заемщиков с использованием данных бюро кредитных историй. И результаты данного анкетирования станут известны только в начале февраля. Таким образом, позиция авторов данных статей является заблуждением, так как решение Банком России еще не принято», — подчеркивают в бюро.