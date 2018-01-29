Конференция «Базовые стратегии» , которая проводится с 2004 года в разных регионах России, в этот раз состоится в Москве.

Цель конференции – подвести бизнес-итоги года, изучить экономические, технологические и отраслевые тренды и дать экономический прогноз на текущий год. Программа включает доклады ведущих аналитиков «АРБ Про» и приглашенных спикеров по новым технологиям для бизнеса, анализу различных рынков и актуальным стратегиям управления компанией.

Аудитория мероприятия - собственники бизнеса и топ-менеджмент компаний.

Хедлайнером конференции станет Сергей Макшанов – управляющий ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» и один из самых авторитетных российских экспертов в области развития бизнеса.

Одним из спикеров конференции станет Денис Штенгелов, долларовый миллионер и один из сотни самых успешных владельцев компаний по версии «Forbes». За 23 года под его руководством, годовая выручка его компании превысила 40 млрд рублей.

Также среди приглашенных докладчиков – инвестор, сооснователь Adventum и YouDo.com Николай Шестаков, специалист по стратегическому планированию Демид Голиков, финансовый аналитик Зоя Стрелкова, эксперт по разработке HR-стратегий Евгений Доценко, консультант по внедрению современных технологий Роман Копосов и специалист по стратегическому маркетингу и интернет-экономике Елена Сысуева.

Организаторами конференции «Базовые стратегии» являются Школа Бизнеса «Синергия» и группа компаний «Институт Тренинга - АРБ Про».