Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс» позволяет предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года, если компании необходимо решить приоритетную бизнес-задачу и сделать рывок в развитии. Кроме того, для бизнеса с сезонным спросом существует возможность установить гибкий график погашения.

По словам руководителя дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елены Сорвиной, рефинансирование бизнес-кредитов — это продукт 2018 года. «Для бизнеса это актуальный вопрос: в период с 2014 года по 2016 год предприниматели были вынуждены оформлять кредиты по высоким процентным ставкам, которые превышали 20% годовых. Снижение ключевой ставки позволило банкам значительно скорректировать стоимость кредитов. И сейчас, когда процентные ставки снижаются, обслуживание долгов двух-трех летней давности становится дорогим и невыгодным. Понимая потребности бизнеса, мы предложили клиентам оптимизировать свои издержки, направив высвобожденные средства на развитие компании», — отметила Елена Сорвина.

Также она отметила, что предприниматели предпочитают работать сразу с несколькими банками, в том числе и по кредитам. «Получить кредит гораздо проще, чем его обслуживать, поэтому очень часто можно встретить ситуации, когда у одного бизнесмена есть сразу несколько кредитов в разных банках, и контроль и гашение становится слишком трудоёмким. Рефинансирование же позволяет предпринимателям работать в режиме «одного окна», а не разрываться между несколькими банками, чтобы внести ежемесячный платеж», - добавила Елена Сорвина.

Минимальная процентная ставка по кредиту «Рефинанс» составляет 13,2% годовых, максимальная сумма – 30 млн руб., срок финансирования – до 5 лет. Обратиться с заявкой можно в любое отделение УБРиР, обслуживающее юридических лиц.