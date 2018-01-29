В капитал Промсвязьбанка вошла компания Bimersano Services (Кипр) — она владеет теперь 9,96% акций банка. До этого у офшора была доля в Промсвязьбанке, но крайне незначительная — 0,000005%.

Но кому принадлежит этот офшор — неизвестно.



Представитель Промсвязьбанка сообщил, что 29 января банк получил от регистратора реестр акционеров банка по состоянию на 28 декабря, где держателем доли оказался Bimersano Services Ltd. Ранее необходимого уведомления о приобретении более 5% акций компания не направляла, подчеркнул он.

Компания Bimersano Services была акционером «Возрождения»: с 19 ноября по 16 декабря 2015 года он распоряжался более 10% банка.



Накануне санации Промсвязьбанка из его капитала выходили пенсионные фонды — 14 декабря акции продали НПФ «Сафмар», «Доверие» и «Будущее». Совокупно им принадлежало в капитале банка 20,02%. Вместо акций фонды купили облигации банка, говорил в декабре первый зампред ЦБ Василий Поздышев. Пенсионные фонды действовали по следующей схеме, объяснял он: 14 декабря управляющая активами нескольких негосударственных пенсионных фондов компания продала акции банка и в этот же день разместила в Промсвязьбанке несколько депозитов сроком на одну неделю. Представитель пенсионных фондов группы «Сафмар» заявлял, что фонды не размещали депозитов в банке. НПФ «Будущее» размещал в банке депозиты, но теперь Промсвязьбанк их не возвращает, говорил гендиректор фонда Николай Сидоров.

По закону управляющие компании НПФ имеют право совершать сделки на бирже только в режиме безадресных сделок, говорит представитель пенсионной группы «Сафмар»: «Это означает, что ни управляющие компании, ни фонд не могут иметь информацию о покупателе. Акции Промсвязьбанка управляющие компании фондов реализовали на открытых торгах на Московской бирже».



У родственного Промсвязьбанку «Врозрождения» с акциями тоже произошли странные сделки. Банк «Россия» и банк «Санкт-Петербург», владевшие 9,68% и 9,43% соответственно, вышли из капитала «Возрождения». Но где теперь эти пакеты акций — неизвестно. Банк не раскрыл, кто их приобрел, поскольку, по словам его представителя, не получал уведомления от покупателей. Кроме того, среди акционеров «Возрождения» в схеме владения есть офшоры: четырем компаниям принадлежит 19,13% банка. Кто за ними стоит — неизвестно.