Арбитражный суд Москвы отказал Промсвязьбанку в принятии обеспечительных мер в виде запрета исполнять требования миноритарного акционера о возврате депозитов на сумму более 11 млрд рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Ранее банк подал исковое заявление к семи ответчикам, которые являются его миноритарными акционерами, о незаконности ряда сделок.

По информации истца, его акционеры за день до опубликования Банком России решения о санации Промсвязьбанка совершили несколько недействительных взаимосвязанных сделок. Банк считает, что ответчики знали о принятии решения, так как являлись его крупнейшими миноритарными акционерами, а 13 и 14 декабря 2017 года была опубликована информация о требованиях регулятора и введении временной администрации.

В заявлении отмечается, что недействительные сделки были совершены в том числе на Московской бирже с целью создания видимости их законности.

Вместе с иском банк обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер. Однако суд посчитал, что Промсвязьбанком не представлено доказательств того, что «непринятие именно заявленных обеспечительных мер по данному спору, с учетом его предмета и оснований, затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта в дальнейшем или может привести к нарушению прав и законных интересов заявителя».

Промсвязьбанк 24 января подал в суд иск к компаниям Promsvyaz Capital B. V. (структура бывших владельцев банка братьев Ананьевых), Fintailor Investments и Peters International о незаконности сделок от 14 декабря 2017 года по продаже ответчиками банку его же акций на сумму более 8 млрд рублей. В производстве столичного арбитража находится на рассмотрении иск Промсвязьбанка к кипрской компании «Минга Менеджмент Лимитед» (владеет 2,75% банка «Возрождение») о недействительности сделок от 14 декабря.

Центральный банк России 15 декабря 2017 года ввел в Промсвязьбанк временную администрацию. Функции временной администрации по управлению банком были возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств ФКБС.