Рейтинговое агентство S&P Global Ratings вывело долгосрочный кредитный рейтинг Промсвязьбанка на уровне «В+» из списка CreditWatch Negative и поместило его в список CreditWatch Positive — на пересмотр с возможностью повышения. В то же время аналитики подтвердили краткосрочный кредитный рейтинг банка на уровне «В», следует из релиза S&P.



«Пересмотр ожиданий по рейтингу Промсвязьбанка, находящемуся в списке CreditWatch, связан с объявлением правительства Российской Федерации о выборе банка в качестве опорного для осуществления операций по гособоронзаказу. После введения Банком России временной администрации в Промсвязьбанк в декабре прошлого года мы считаем банк организацией, связанной с государством (ОСГ), характеризующейся «умеренной» вероятностью получения поддержки со стороны государства. Наше мнение определяется прочными, по нашим оценкам, связями банка с правительством и его ограниченной ролью для государства в настоящее время — по аналогии с другими частными банками, в отношении которых Банк России начал процесс финансового оздоровления в конце прошлого года. Мы ожидаем, что после завершения первого этапа финансового оздоровления Промсвязьбанк перейдет в собственность Банка России или правительства», — говорится в релизе.

Эксперты планируют вывести рейтинги Промсвязьбанка из списка CreditWatch в ближайшие три месяца, когда получат больше информации о новых задачах банка по обслуживанию оборонного сектора, плане его финансового оздоровления, будущей стратегии развития бизнеса, форме управления и структуре собственности.

«Мы можем повысить рейтинги банка, если придем к выводу, что с учетом функций по обслуживанию оборонного сектора роль Промсвязьбанка для правительства может возрасти, а его связь с правительством — усилиться. Подобный сценарий предполагает большую готовность правительства оказывать финансовую поддержку банку, что поддержит его кредитоспособность. Кроме того, мы ожидаем, что поддержка от государства в краткосрочной перспективе будет достаточной, чтобы позволить банку восстановить характеристики собственной кредитоспособности и выполнять новые задачи», — отметили в S&P.

Ранее Минфин анонсировал назначение Петра Фрадкова на пост главы Промсвязьбанка.