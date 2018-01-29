Японская телекоммуникационная корпорация SoftBank планирует в ближайшее время запустит собственную платежную систему.

Как сообщает Inc. , в рамках проекта SoftBank покупает швейцарскую группу по разработке банковского ПО Temenos Group за 10 млрд швейцарских франков.

Представители компании от комментариев отказались.

Кроме того, SoftBank весной 2018 года планирует провести IPO своего телекоммуникационного подразделения на токийской или лондонской бирже и привлечь $18 млрд. Это первичное размещение может стать одним из крупнейших в истории японских компаний (в 1987 году Nippon Telegraph and Telephone привлекла 2,2 трлн йен, SoftBank рассчитывает на 2 трлн йен).