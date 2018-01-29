Национальный пенсионный фонд Южной Кореи (NPS) инвестировал 2,6 миллиарда вон (около $2,5 миллиона) в криптовалютные биржи Upbit, Bithumb, Coinplug и и Korbit через венчурные фонды.

По словам сотрудника NPS Ли Чен-йола, Национальный пенсионный фонд инвестировал 2,6 миллиарда вон в четыре криптовалютные биржи с помощью двух венчурных фондов. Многие учреждения делают вложения через те же венчурные фонды, причем их менеджеры имеют «эксклюзивное право принимать инвестиционные решения» без ведома владельцев средств, сообщает Coinfox со ссылкой на южнокорейское издание News1.

По данным Министерства стратегии и финансов, общий объем инвестиций 16 крупных венчурных фондов Кореи в криптовалютный рынок составляет 41,2 миллиарда вон (около $38,7 миллиона).