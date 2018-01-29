Сбербанк обсуждает продажу турецкого Denizbank с арабскими банками, в том числе с крупнейшим дубайским банком Emirates NBD, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



По информации Reuters, заинтересованность в покупке проявили и банки из Китая. Переговоры находятся в начальной стадии и могут не закончиться сделкой, сказали источники.

Сбербанк купил Denizbank за 2,8 млрд евро в 2012 году. На конец сентября Denizbank был на девятом месте по размеру активов среди кредитных организаций Турции. О намерении Сбербанка продать Denizbank известно с 2016 года.

Emirates NBD, Denizbank и Cбербанк отказались от комментариев.