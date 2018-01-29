В последнее время майнеры начали активно встраивать код в рекламные объявления на YouTube через платформу DoubleClick от Google.

По словам независимого эксперта по кибербезопасности Троя Марша, написанный на JavaScript код позволяет авторам объявлений добывать криптовалюту Monero с помощью сервиса CoinHive. При этом используются мощности компьютеров пользователей, которые смотрят видео.

«Очевидно, что целью стал видеохостинг YouTube, поскольку пользователи, как правило, проводят на нем большое количество времени, — отмечает Марш. — Это основная цель для вредоносного майнингового ПО и чем дольше пользователи майнят криптовалюту, тем больше зарабатывается денег».

Первыми на проблему обратили внимание пользователи: при попытке посмотреть ролик на YouTube антивирус предупреждал их об опасности, загрузка процессора увеличилась до 80% и более при просмотре видео. Чаще всего такие рекламные объявления транслируются жителям Японии, Франции Тайваня, Италии и Испании.

Представители Google вскоре заявили, что проблема была решена в течение двух часов. Однако, специалисты TrendMicro отмечают, что проблема по-прежнему актуальна.