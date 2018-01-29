Банк Индонезии намерен выпустить в этом году в тестовом режиме цифровую рупию с использованием системы блокчейн, которая станет аналогом существующих в мире криптовалют. Об этом в понедельник сообщила газета The Jakarta Post со ссылкой на руководство регулятора.

«Банкноты, используемые нами сейчас, могут быть конвертированы в цифровые деньги, — рассказал советник исполнительного директора Банка Индонезии по платежным системам Сусиато Деви. — Ни одна из стран пока не выпустила подобные деньги».

Как отметил представитель банка, индонезийская криптовалюта может быть использована как для расчетов внутри страны, так и для международных трансакций.

Стоимость цифровой рупии «будет привязана к реальным активам» Банка Индонезии, а также, как ожидается, будет определяться на основе национального валютного курса и уровня инфляции.

Ранее Банк Индонезии запретил использование биткоина и других цифровых денег для расчетов на территории республики.