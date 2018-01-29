Сайт проекта из Литвы по созданию системы маркировки овощей Prodeum оказался удален после восьми дней ICO. Пользователи Twitter обнаружили, что с сайта Prodeum пропала вся информация, а сама страница представляет собой пустое поле с единственным словом в верхнем углу.

Как сообщает VC.ru , Prodeum начал продажу токенов 20 января и должна была завершить ICO 13 марта 2018 года. По данным TokenDesk, за восемь дней ICO проект привлек около $6 млн. При этом, на страницу стартапа в Twitter подписаны только 184 пользователя, а предполагаемый кошелек Prodeum оказался почти пустым.

Prodeum обещал инвесторам разработать новую систему маркировки овощей и фруктов, которая позволила бы покупателям отслеживать, откуда прибыл товар и какие добавки использовались при его выращивании.