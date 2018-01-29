Компании Huawei и UnionPay International заключили соглашение, в рамках которого будут работать над выводом на международный рынок системы Huawei Pay. Компании вместе разработали систему в 2016 году и теперь продолжают ее развитие на глобальном уровне, а первым иностранным рынком, где будет представлен платежный сервис, станет Россия, следует из сообщения российского представительства Huawei.

В будущем владельцы мобильных телефонов Huawei и Honor за пределами Китая смогут совершать мобильные платежи, привязав свои банковские карты UnionPay к телефону с установленным приложением Huawei Pay. Для проведения операции достаточно будет поднести телефон к кассовому терминалу с поддержкой системы быстрой мобильной оплаты UnionPay. «Huawei Pay использует универсальное решение, гарантирующее безопасность платежа, а также технологию генерирования токенов для эффективной защиты личности и сохранности данных владельцев банковских карт», — подчеркивается в релизе.

Первый китайский сервис мобильных платежей на базе процессора системы безопасности Huawei Pay уже сотрудничает с 66 банками и совместим с 20 мобильными устройствами: в их число входят различные модели мобильных телефонов и «умных» часов. В 2017 году через систему Huawei Pay были совершены платежи в объеме 4 млрд юаней.

«Подразделение абонентских «облачных» сервисов Huawei создает открытую и глобализованную интеллектуальную мобильную экосистему для конечных пользователей. Huawei и UnionPay International будут вместе работать над созданием еще более безопасных и удобных сервисов мобильных платежей для всех владельцев «умных» устройств Huawei по всему миру», — отмечает президент подразделения Huawei Consumer Cloud Services Чжан Пин Ань.

По словам вице-президента UnionPay International Вана Лисиня, международное сотрудничество позволит эмитентам банковских карт просто подключаться к платформе мобильных платежей UnionPay для быстрого запуска системы Huawei Pay.



Россия станет первым рынком за пределами Китая, где будет представлен сервис, говорится в релизе Huawei. В настоящий момент банковские карты UnionPay принимаются на 85% территории России, и свыше 400 тыс. платежных терминалов поддерживают систему быстрой оплаты UnionPay. Более десяти российских банков уже выпустили почти 1,3 млн карт UnionPay. В дальнейшем Huawei и UnionPay намерены запустить систему Huawei Pay и на других восточноевропейских рынках.