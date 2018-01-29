Проект соглашения пока не готов и разрабатывается.
Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и Парк высоких технологий Белоруссии намерены заключить соглашение о совместной разработке законодательства, призванного способствовать развитию криптоиндустрии.
По словам президента РАКИБ Юрия Припачкина, логика соглашения следующая — РАКИБ и Парк высоких технологий выступают партнерами в части организации индустрии, подготовке нормативной законодательной базы с учетом опыта и проблем сферы в целом. РАКИБ впоследствии будет выступать одним из центров экспертизы по привлечению российских проектов, сообщает РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний. Документ должен вступить в силу в конце марта. В качестве основной экспериментальной площадки для реализации пилотных проектов по операциям с криптовалютами определен Парк высоких технологий.
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