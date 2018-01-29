Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и Парк высоких технологий Белоруссии намерены заключить соглашение о совместной разработке законодательства, призванного способствовать развитию криптоиндустрии.

По словам президента РАКИБ Юрия Припачкина, логика соглашения следующая — РАКИБ и Парк высоких технологий выступают партнерами в части организации индустрии, подготовке нормативной законодательной базы с учетом опыта и проблем сферы в целом. РАКИБ впоследствии будет выступать одним из центров экспертизы по привлечению российских проектов, сообщает РИА Новости .

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний. Документ должен вступить в силу в конце марта. В качестве основной экспериментальной площадки для реализации пилотных проектов по операциям с криптовалютами определен Парк высоких технологий.