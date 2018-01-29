Рейтинговое агентство («Эксперт РА») присвоило банку «Москва-Сити» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении агентства, ключевое негативное влияние на уровень рейтинга оказывают слабая конкурентная позиция банка и умеренно высокая концентрация активных операций на связанных сторонах (согласно отчетности по МСФО, на 1 июля 2017 года доля кредитов, предоставленных связанным сторонам, составляет 9,5% активов). Текущий уровень рейтинга также отражает опасения агентства относительно дальнейшей эффективности бизнес-модели банка и его подверженности регулятивным рискам, связанным с деконцентрированной структурой собственности (ни один из собственников не владеет долей свыше 20%).

Среди прочих негативных факторов агентство отмечает низкое качество кредитного портфеля банка (доля ссуд III—V категорий качества — 88%, при этом доля безнадежных ссуд — 10,5%, доля просроченной задолженности в кредитах юрлицам — 8%, доля пролонгированной задолженности — 26% на 1 декабря 2017 года) и низкий уровень отраслевой диверсификации кредитного портфеля (на начало декабря на три крупнейшие отрасли приходится 73% кредитного портфеля по юрлицам и индивидуальным предпринимателям).

Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает высокая концентрация активных операций банка на объектах крупного кредитного риска (в ноябре величина максимального кредитного риска составила 5,2% чистых активов).



Положительное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности капитала кредитной организации (Н1.0 на 1 декабря — 62,7%, Н1.2 составляет 51,6%) и хорошая сбалансированность ее активов и пассивов по срокам на краткосрочном (значение Н2 равно 149%, Н3 составляет 442%, покрытие высоколиквидными активами привлеченных средств — 34% на указанную дату) и долгосрочном горизонтах (показатель Н4 равен 19,5%). Среди прочих позитивных факторов агентство отмечает консервативную политику резервирования, при которой банк не использует обеспечение для уменьшения создаваемых резервов по ссудам. Поддержку рейтингу оказывают высокий уровень чистой процентной маржи (за III квартал 2017 года с переводом в годовое выражение — 6,2%) и хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (225% за III квартал 2017 года).

