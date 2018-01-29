Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к подготовке исследования «Финансы растущему бизнесу-2018» по итогам 2017 года на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Также будет дан прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе.

В рамках проекта 4 апреля 2018 года в Москве пройдет конференция по вопросам кредитования малого и среднего бизнеса. Среди участников конференции – представители банков, лизинговых, факторинговых компаний, малых и средних предприятий, говорится на сайте рейтингового агентства.

RAEX (Эксперт РА) приглашает банки, активно работающие в сегменте МСБ, принять участие в анкетировании, по результатам которого будет составлен рэнкинг банков, занимающихся кредитованием МСБ.