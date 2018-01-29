Прокуратура Татарстана обжаловала домашний арест экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина.

Как говорится в сообщении ведомства, пишет TatCenter , судом не учтено то, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении Мусина меры пресечения в виде заключения под стражу и неоднократного продления срока содержания под стражей, не отпали и в настоящее время сохраняют свое значение.

По-прежнему имеются достаточные основания полагать, что находясь на свободе, Мусин «может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, а также иным образом воспрепятствовать расследованию уголовного дела, в том числе оказывать давление на свидетелей», сообщает прокуратура Татарстана.