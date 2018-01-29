Государственное японское Агентство финансовых услуг, осуществляющее надзор за банковской деятельностью и финансовыми операциями, намерено проверить все криптовалютные биржи в стране после кражи средств со счета биржи Coincheck. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

В частности, надзорное ведомство планирует проверить, имеют ли указанные организации и платформы системы обеспечения безопасности. Также оно указало бирже Coincheck на необходимость провести тщательное расследование произошедшего с ее счетами, из-за чего пострадали около 260 тыс. клиентов. Подробный отчет должен быть представлен к 13 февраля.

На прошлой неделе хакеры вывели со счетов Coincheck криптовалюту NEM на сумму 58 млрд иен (около 534 млн долларов). После этого все операции по выводу, а также торговле средствами, за исключением биткоина, на этой криптовалютной бирже были приостановлены.

Глава Coincheck Коитиро Вада принес извинения за инцидент и подчеркнул, что в настоящее время руководство биржи обсуждает возможность получения финансовой помощи для компенсации пользователям украденных средств. Вместе с тем, как пишут японские СМИ, компенсация может быть произведена уже по новому курсу NEM, заметно снизившемуся после взлома.