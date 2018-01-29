Департамент исследований и прогнозирования Банка России в декабре прошлого года провел опрос производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции с целью изучения ожиданий предприятий на 2018 год. Результаты опроса, в котором приняли участие 236 респондентов, оказались достаточно оптимистичными, отмечается в докладе регулятора.

Один из сделанных Центробанком выводов заключается в том, что бизнес постепенно адаптируется к низкой инфляции и снижает свои инфляционные ожидания. Медиана ожиданий составляет уже 5%. При этом многие компании считают, что их собственные цены будут снижаться быстрее, чем инфляция.

Большинство респондентов (66%) полагают, что рост производства продолжится, и, как следствие, 45% компаний планируют делать инвестиции. При этом компании работают над издержками и снижением себестоимости. 44% ожидают, что себестоимость их продукции в 2018 году не увеличится.



В числе прочего ЦБ выяснил, что большинство компаний (72%) планируют повышать зарплаты, а 35% будут нанимать новых работников. По результатам опроса медианное значение предполагаемого темпа роста зарплат в 2018 году составляет 5%, полностью соответствуя медиане по инфляционным ожиданиям предприятий.