Сотрудница банка в одном из сел Камчатского края похитила средства кредитной организации, «упаковала в стеклянные литровые банки и закопала в снегу на территории поселка». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

Как отмечается в сообщении, заявление о краже более 6 млн рублей из помещения банка поступило в полицию от начальника отдела безопасности финучреждения в начале января.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что хищение денежных средств совершила 31-летняя сотрудница банка. Установлено, что работница на протяжении нескольких лет брала и тратила по своему усмотрению наличные. Понимая, что может быть уличена в совершении преступления, она имитировала кражу денег, утверждая, что ключи от помещения и сейфа у нее были похищены во время новогодних праздников. Наличные злоумышленница, уже давшая явку с повинной, упаковала в стеклянные литровые банки и закопала в снегу на территории поселка», — уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса («Кража»). Расследование продолжается.