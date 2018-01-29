Центробанк учел в своих рекомендациях по противодействию хищению средств с банковских карт во время ЧМ-2018 не все риски, пишет «Коммерсант». В частности, в условиях массового наплыва туристов существенно возрастает вероятность появления фальшивых банкоматов, сделанных из бывших в употреблении устройств.

ЦБ опубликовал рекомендации для граждан и кредитных организаций «в части мер предосторожности во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года». Регулятор указывает на один из самых популярных способов хищения средств с использованием банкоматов — установка скиммингового оборудования, которое позволяет считывать данные карт, а потом изготавливать их копии. Банки должны установить антискимминговое оборудование. Однако рекомендации ЦБ учитывают далеко не все риски, указывают собеседники издания в правоохранительных органах.

«Со скиммингом банки бороться научились, но куда более существенной проблемой является установка фиктивных банкоматов, — рассказывает источник газеты. — Мы видим в этом существенную проблему, которая обостряется во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками. Наши жители, как правило, пользуются одними и теми же АТМ и вряд ли станут пытаться снять деньги в подозрительном незнакомом устройстве. Приезжим же отличить фальшивый банкомат от настоящего сложно».

По сути, речь идет о настоящем, бывшем в употреблении банкомате, который приобретают злоумышленники для установки скиммингового устройства. Однако после того, как клиент вставляет в банкомат карту и вводит ПИН-код, чтобы снять деньги, на экране появляется уведомление об отказе в обслуживании, а мошенники получают все данные карты.

«Банкомат может мимикрировать под устройство известного банка, — рассказывает руководитель направления аудита информбезопасности финансовых организаций компании Digital Security Андрей Гайко. — Но по факту он не принадлежит ни одному банку, и если он ни у кого не вызовет подозрений, то может работать очень долго». По данным издания, стоимость бывшего в употреблении банкомата — 10—100 тыс. рублей.



ЦБ рекомендует использовать банкоматы, установленные в безопасных местах — государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т. д. Однако, как показывает практика, это не может быть стопроцентной гарантией безопасности. Так, фальшивые банкоматы выявлялись в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево, а также в двух крупных торговых центрах, в том числе в «Охотном Ряду». Там устройство простояло два месяца, прежде чем полиция нашла его и заблокировала. Банкоматы якобы принадлежали банку, чья лицензия была отозвана несколько лет назад. По словам Гайко, выходом из ситуации может быть использование только банкоматов, расположенных в отделениях банков. Но донести эту информацию до всех посетителей ЧМ-2018 затруднительно.

Вернуть средства, похищенные с помощью фальшивого банкомата, фактически невозможно, предупреждают эксперты.