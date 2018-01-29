Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по рейтингам Сбербанка , ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Внешэкономбанка, Росэксимбанка, АИЖК и ряда других финансовых компаний со «стабильного» до «позитивного».



Как отмечается в сообщении агентства, это решение последовало после повышения прогноза по суверенному рейтингу России до «позитивного». Сам рейтинг страны был подтвержден 26 января на уровне «Вa1».

«Улучшение прогноза Moody's отражает сложившийся среди рейтинговых агентств консенсус в отношении финансовой устойчивости Внешэкономбанка. Так, ранее аналогичные решения приняли международные рейтинговые агентства Fitch и S&P. Кроме того, в 2017 году национальным агентством АКРА банку был изначально присвоен наивысший рейтинг кредитоспособности. Государство с большим вниманием относится к стратегии развития и работе Внешэкономбанка и готово оказывать поддержку в необходимом объеме. Улучшение прогнозов по рейтингам важно для ВЭБа как для банка развития, в частности, для формирования благоприятных финансовых условий для поддержки российского высокотехнологичного экспорта и привлечения инвестиций в российские проекты», — прокомментировал решение Moody's первый заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Николай Цехомский.