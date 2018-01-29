Минфин опубликовал законопроект, ограничивающий максимальный размер пени суммой налоговой задолженности. Данным законопроектом вносятся соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.

«Изменение позволит улучшить положение налогоплательщиков и снизить дополнительную нагрузку на бизнес», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект подготовлен во исполнение поручений президента России Владимира Путина от 28 декабря 2017 года.

Согласно данным ФНС, по состоянию на 1 декабря 2017 года, общий размер задолженности по пеням перед консолидированным бюджетом составлял 252,6 млрд рублей.