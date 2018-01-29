В Невском Банке (Санкт-Петербург) изменился состав совета директоров: из него вышел крупнейший акционер кредитной организации Сергей Гирдин, который возглавлял совет. Соответствующее решение было утверждено на состоявшемся 26 января собрании акционеров банка.

Как сообщает внешняя пресс-служба банка, вместо Гирдина в совет директоров был избран Валерий Гличиянц. Кроме него членами совета являются председатель правления банка Вячеслав Васильев, Павел Любавин, Владимир Мариничев и Александр Мариничев. Совет директоров в новом составе избрал председателем Владимира Мариничева, который до этого был заместителем председателя.

Согласно информации на сайте банка и ЦБ на середину 2017 года, Гирдину принадлежит более 50,1% акций Невского Банка. Гличиянц, Любавин и Александр Мариничев также входят в число акционеров кредитной организации, у них примерно по 9,99% акций (у Мариничева — совместно с супругой).

Сергей Гирдин, которому по-прежнему принадлежит контрольный пакет акций банка, сосредоточится на стратегическом управлении бизнесом и общественных проектах, отмечается в пресс-релизе. «Я собираюсь более активно заниматься общественной и меценатской деятельностью. В статусе почетного консула Гвинейской Республики планирую развивать проект по созданию программ высшего образования для иностранных и прежде всего африканских студентов, а также сотрудничать с Государственным Эрмитажем в рамках пополнения коллекции африканского искусства», — рассказал Гирдин.

Акционеры Невского Банка также приняли решение о его дальнейшей стратегии развития. Так, собрание поручило совету директоров доработать бизнес-план кредитной организации и стратегию развития до 2021 года в соответствии с требованиями, предъявляемыми Банком России для получения универсальной лицензии, рассказал Вячеслав Васильев. Для этого акционеры банка должны увеличить его капитал до 1 млрд рублей, что они планируют сделать в этом году.



«Статус универсального банка очень важен для нас: только обладая им, можно быть полноценно представленным на стремительно меняющемся и укрупняющемся финансовом рынке. Получение этой лицензии наглядно продемонстрирует наши амбиции по вхождению в число ведущих кредитных организаций региона», — отметил предправления «Невского».