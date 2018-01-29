Процессинговая компания «МультиКарта» обеспечила трем банкам — косвенным участникам платежной системы Masterсard подключение мобильного сервиса Samsung Pay. Теперь клиенты банка «Вологжанин», Петербургского Социального Коммерческого Банка и Русского Ипотечного Банка, использующие совместимые с Samsung Pay смартфоны и «умные» часы Samsung, получили возможность оплачивать покупки с помощью мобильных устройств, говорится в сообщении Почта Банка, который в настоящий момент выступает ключевым акционером «МультиКарты».

Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, указать код, полученный в СМС-сообщении от банка, и добавить подпись в приложение Samsung Pay. Привязать карту в Samsung Pay можно за несколько минут.

Главная особенность Samsung Pay заключается в том, что, помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung MST (Magnetic Secure Transmission): это дает возможность оплачивать покупки смартфоном Samsung Galaxy или устройством Gear S3 на любом терминале по бесконтактной технологии, напоминают в «МультиКарте». Оплата услуг с помощью смартфона возможна только после подтверждения по отпечатку пальца или ПИН-коду. Выбрать удобный способ авторизации клиенты могут в процессе добавления карты в Samsung Pay.

Глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев подчеркивает, что личная информация держателей карт «будет дополнительно защищена, так как вместо номера карты при оплате через Samsung Pay используется токен (специальный цифровой код), а каждая платежная операция на смартфонах Samsung подтверждается отпечатком пальца».



«Компания «МультиКарта» обслуживает более 40 банков — косвенных участников международных платежных систем, и в ближайшем будущем мы реализуем подобные проекты с остальными банками-партнерами», — пообещал генеральный директор «МультиКарты» Кирилл Свириденко.