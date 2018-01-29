Согласно исследованию International Business Times, добыча биткоина наиболее рентабельна в Венесуэле. Затраты электроэнергии на добычу одного биткоина в этой стране обойдутся примерно в 531 доллар.

Среди постсоветских стран наименьшие средние затраты на добычу одного биткоина в Узбекистане ($1788), Украине ($1852), Беларуси ($2177), сообщает ForkLog .

Среди крупных азиатских стран самые низкие цены на электроэнергию оказались в Индии ($3274) и Китае ($3172).

В среднем по РФ добыча одного биткоина обойдется в $4675.

США в этом рейтинге занимают 41-е место ($4760), где затраты электроэнергии на добычу биткоина вдвое меньше чем, например, в Великобритании. В Канаде эта цифра составляет $3965, а в Исландии и Швеции — $4746.

Относительно дорогая электроэнергия в островных государствах Тихого океана и Карибского бассейна, где затраты на майнинг в среднем составляют около $11 000 за один биткоин.

Дороже всего добывать «цифровое золото» в Южной Корее ($26 170).

Для исследования был составлен список из 115 государств, где указаны средние в долларах США затраты на электроэнергию, необходимые для добычи 1 BTC. Для расчета было использовано усредненное значение производительности наиболее популярных майнинговых устройств — AntMiner S7 и S9, а также Avalon 6.