В Министерстве энергетики РФ не поддержали идею предоставления майнерам криптовалют специальных тарифов на электроэнергию, которую представило Минкомсвязи РФ в своей концепции регулирования майнинга в стране. В ней предусмотрено введение квот на электроэнергию для майнеров и специальные тарифы.

«Разговор о специальных тарифах шел. Но пока никто не смог объяснить, почему они должны быть «специальными». В Российской Федерации в настоящее время существующие тарифы — одни из самых низких в мире. Это уже делает размещение вычислительных мощностей на территории России довольно привлекательным», — заявили в пресс-службе Минэнерго.

Также, Министерство энергетики обсуждало и вопрос обнаружения работающих майнинговых мощностей по структуре потребления электроэнергии и интернет-трафику, сообщает Anycoin . Как отметили в министерстве, технически это возможно, но есть вопросы экономической целесообразности.