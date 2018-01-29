Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство группы «Онэксим» на приобретение банка «Международный Финансовый Клуб» , следует из материалов ведомства.

«В ФАС России 19 января 2018 года поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению обществом с ограниченной ответственностью «Группа Онэксим» до 100% голосующих акций АО АКБ «Международный Финансовый Клуб», — говорится в сообщении.

В настоящий момент 39,42% акций МФК принадлежат Winterlux Limited; 27,74% — Михаилу Прохорову; 19,71% — Onexim Holdings Limited; 13,14% — Екатерине Игнатовой.