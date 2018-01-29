В настоящий момент 39,42% акций МФК принадлежат Winterlux Limited; 27,74% — Михаилу Прохорову; 19,71% — Onexim Holdings Limited; 13,14% — Екатерине Игнатовой.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство группы «Онэксим» на приобретение банка «Международный Финансовый Клуб», следует из материалов ведомства.
«В ФАС России 19 января 2018 года поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению обществом с ограниченной ответственностью «Группа Онэксим» до 100% голосующих акций АО АКБ «Международный Финансовый Клуб», — говорится в сообщении.
В настоящий момент 39,42% акций МФК принадлежат Winterlux Limited; 27,74% — Михаилу Прохорову; 19,71% — Onexim Holdings Limited; 13,14% — Екатерине Игнатовой.
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