На фоне снижения азиатских фондовых индексов на 0,4%, нейтральной динамики фьючерсов на американские и европейские аналоги, а также снижения на 0,3% ближнего фьючерса на индекс MSCI развивающихся рынков российский рынок продемонстрирует умеренную коррекцию вниз в течение торговой сессии понедельника. При этом, для иностранных и российских инвесторов в качестве негативного драйвера выступит ожидание отправки в Конгресс США совместного доклада Госдепа и Минфина США на тему потенциального урона российской экономики вследствие введения санкций против ряда высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей, а также оборонной промышленности и третьих лиц, которые участвуют в производстве совместного продукта с оборонно-промышленным сектором РФ. Такой ход событий неудивителен для инвесторов, поскольку связан с выборами президента РФ в марте текущего года и желанием США надавить на российский бизнес с целью дестабилизации политической ситуации перед выборами. Поэтому инвесторы могут предпочесть застраховаться от любых негативных ситуаций на рынке, отдав предпочтение долларам.

Вместе с тем, индикативная премия по CDS на российский долг торгуется на самых низких отметках около 110-113 б.п., что показывает высокое доверие иностранных инвесторов к российским долговым обязательствам, да и к рынку в целом. Основой для этого выступают высокие цены на нефть, которые несмотря на увеличение кол-ва активных буровых вышек в США на 12 шт до 759 единиц, продолжают торговаться вокруг $70 за баррель, что играет в пользу рубля. Плюс платежи по налогу на прибыль поддержат рубль в понедельник, но внимание инвесторов будет направлено на сообщения о санкционном докладе США против РФ.