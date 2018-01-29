Регуляторы внимательно следят за растущим рынком и готовы вмешаться в нужный момент.
Глава финтех-отдела центробанка Сингапура Сопненду Моханти убежден, что потенциальный крах цены биткоина не спровоцирует глобальный финансовый кризис, как падение инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году.
«Мы точно знаем, когда вмешаться. Мы сделаем это в нужный момент, исходя из совокупной капитализации рынка, спроса потребителей и объема торгов. Я совершенно не беспокоюсь о каком-либо сопутствующем финансовом кризисе», - пояснил Моханти.
По его словам, регуляторы в первую очередь должны защитить права потребителей, привлеченных популярностью рынка криптовалют, сообщает ForkLog.
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