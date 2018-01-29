Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил шести банкам Южной Кореи запрос с просьбой предоставить информацию о времени, размере и участниках сделок с криптовалютами, а также о методах этих банков по предотвращению отмывания денег через виртуальные валюты.

Отчет был направлен в Woori Bank, Industrial Bank of Korea (IBK), Shinhan Bank, KB Kookmin Bank, NH Nonghyup Bank и Korea Development Bank (KDB), сообщает Business Korea .

В запросе содержится также просьба предоставить информацию о результатах проверок пользовательских операций с криптовалютами на предмет их соответствия нормам борьбы с отмыванием денег.

Такие запросы внутренних данных крайне необычны для США, поясняет Business Korea. Правительство США также очень заинтересованы в принятии специальных мер надзора правительства Южной Кореи к криптовалютным инвестициям.