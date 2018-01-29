АО «Финам» запустило новую услугу — проведение операций с криптовалютными фьючерсами. На сегодняшний день проводятся операции с фьючерсами на биткоин. Как подчеркивается в сообщении организации, «Финам» стал первой российской брокерской компанией, предлагающей эту услугу клиентам.

«Востребованность услуги обусловлена отсутствием на рынке безопасных способов работы с криптовалютами. Эта услуга позволит сократить неконтролируемые риски потери или невозврата вложенных средств, связанные с работой на криптобиржах», — отмечается в сообщении «Финама». Уточняется, что организатором торгов выступает биржа CBOE — Чикагская биржа опционов, дочерняя компания Чикагской торговой палаты. В ближайшее время станут доступны торги на бирже CME — крупнейшем североамериканском рынке финансовых деривативов.



Доступ к данной услуге могут получить только инвесторы, имеющие статус квалифицированных. «Спецификация контракта: объем контракта составляет 1 биткоин, срок действия контракта — один месяц, комиссия брокера — от 1,5 доллара США, комиссия биржи — в диапазоне 20—30 долларов США. Код инструмента на бирже — XBTC. Существует ограничение на количество операций — не более 50 контрактов в день», — рассказали в «Финаме».