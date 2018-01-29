Основными причинами роста объемов бизнеса стало расширение сотрудничества с действующими клиентами и привлечение новых клиентов, а также внедрение современных технологий документооборота.

В частности, осенью 2017 года Банк ЗЕНИТ подключился к мультибанковской электронной факторинговой площадке FactorPlat – одному из крупнейших в России сервисов для трехстороннего электронного факторинга. Подключение к сервису позволило Банку ЗЕНИТ проводить процедуры подтверждения поставок онлайн и финансировать клиентов на основании электронных документов буквально в день отгрузки.

При этом параллельно с ростом портфеля Банк ЗЕНИТ продолжал придерживаться стратегии, направленной на сохранение баланса риска и доходности.

«В 2018 году мы планируем сделать акцент на специальных факторинговых программах для поставщиков и покупателей наших крупных корпоративных клиентов, а также на увеличении доли МСБ в факторинговом портфеле Банковской группы ЗЕНИТ», —отметил Начальник Управления факторинга Банка ЗЕНИТ Геннадий Золкин.