С 29 января 2018 года в банке действует новая линейка вкладов: «Накопи к сезону!», «Актуальный», «Максимум», а также улучшаются условия депозитов «Капитал», «Динамичный», «Динамичный Ultra», «Универсальный»* и «Универсальный Ultra»*:

«Накопи к сезону!» можно оформить до 30 апреля 2018 года. Минимальная сумма вклада составляет 800 000 рублей. Выплата процентов осуществляется ежемесячно, возможно пополнение вклада. Срок вклад 181 день - разбит на периоды, для каждого из которых установлена своя процентная ставка: с 1 по 50 день – 10% годовых, с 51 по 80 день- 8% годовых, с 81 по 111 день 7% годовых, со 112 по 142 день – 6% годовых, со 143 по 181 день – 5,5% годовых.

«Актуальный» открывается только в долларах США под 1,1-2,1% годовых в зависимости от срока. Оформить вклад можно на 91, 181, 366 или 540 дней в сумме от 50 000 долларов США (от 20 000 для действующих клиентов банка). Пополнение вклада возможно в первые 60 дней при размещении на срок 366 дней и в первые 120 дней при размещении на срок 540 дней. Выплата процентов осуществляется ежемесячно с возможностью капитализации. Предусмотрено частичное изъятие вклада в размере сумм капитализированных процентов.

Вклад «Максимум» открывается на 181 или 366 дней под 7,2 и 7,5% годовых соответственно. Минимальная сумма 500 000 рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно, пополнение и расходные операции не предусмотрены. Досрочное расторжение вклада, открытого на 366 дней, после 180 дней фактического размещения осуществляется по ставке 4% годовых.

*Изменения процентной ставки по вкладам, при размещении вклада в долларах США сроком на 365 дней.

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