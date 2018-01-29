Переход всего розничного банкинга в онлайн-пространство произойдет в течение 20 лет, считают эксперты. Таковы данные совместного опроса Хоум Кредит Банка и Ассоциации менеджеров России.

«Основная часть респондентов (75%) считает, что переход всего розничного банкинга в онлайн-пространство произойдет в течение 20 лет. Из них 33% полагают, что эта трансформация займет всего пять — десять лет, а остальные 42% ожидают ее через 10—20 лет. Одной из основных трудностей в условиях быстрого роста финтеха была названа нехватка качественных кадровых ресурсов. Поэтому, по мнению почти всех опрошенных, для эффективного развития банки должны активно взаимодействовать с сектором high-tech. Причем характер такого сотрудничества может иметь различные формы: от принятия на работу IT-профессионалов, ранее не работавших в банках, до внешней разработки», — говорится в релизе.

По мнению большинства аналитиков, трансформация рынка может негативно сказаться на доходности банковского бизнеса за счет усиления роли P2P-трансакций и постепенного вытеснения традиционных банков из денежного обращения. Почти две трети (63%) респондентов отмечают, что этот процесс окажет существенное давление на доходы банков; 12% — что доходы сократятся несущественно. А по мнению 25% опрошенных доходы не изменятся или даже вырастут.

«Говоря о направлениях развития, стоит отметить тот факт, что 83% респондентов посчитали очень важной роль искусственного интеллекта на горизонте 10—15 лет, остальные 17% думают, что она будет умеренно важной. 52% опрошенных считают, что roboadvisers смогут частично заменить финансовых консультантов (брокеров и аналитиков). Перспективы криптовалют пока туманны за счет высокой волатильности и отсутствия правового статуса во многих странах», — заключили в Хоум Кредит Банке.

