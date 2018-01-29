Deutsche Bank не советует клиентам инвестировать в криптовалюту, сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью главы отдела международных инвестиций инвестиционного банка Маркуса Мюллера.

«Мы не рекомендуем делать это. [Инвестиции в криптовлюту] — только для тех, кто инвестирует спекулятивно», — сказал Мюллер. «Существует реальная опасность полной потери вложенных средств», — добавил он.

Среди рисков, которые отмечают аналитики банка, — высокая волатильность, потенциальный риск ценовой спекуляции, потеря данных или их кража.

По словам Мюллера, недавний рост стоимости криптовалюты отражает «игру воображения» рыночных игроков. Для того чтобы криптовалюты превратились в актив, необходимо регулировать их обращение, создавать прозрачные и безопасные торговые площадки для них, считает Мюллер. «Мы в самом начале пути», — отметил он.

По словам главы отдела международных инвестиций Deutsche Bank, важно, чтобы участники криптовалютного рынка сотрудничали с регулирующими органами. Только в этом случае в течение пяти — десяти лет у инвесторов появится доверие к новому типу валюты, считает Мюллер. Он также подчеркнул, что не разделяет взгляды противников регулирования. По его словам, это гарантия того, что сделки с криптовалютой будут честными и безопасными.

Идею о том, что инвестиции в криптовалюты несут высокие риски, разделяют также глава Банка Испании Луис Мария Линде и ассоциация австрийских инвесторов, отмечает Bloomberg.