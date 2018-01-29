Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) передала в федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка три иска по подозрению в осуществлении мошеннических схем с использованием криптовалют. Один из них подан на «виртуальную валюту, известную как My Big Coin (MBC)» по обвинению в обмане инвесторов с привлечением более $6 млн.

«Этот случай показывает, что CFTC активно контролирует и охраняет рынки виртуальных валют и будет решительно следовать требованиям Закона о товарных биржах, направленным на борьбу с мошеннической деятельностью. Кроме нанесения урона пользователям, мошенничество с виртуальными валютами препятствует потенциальному развитию рынка в этой сфер», — прокомментировал директор CFTC по избирательному правоприменению Джеймс Макдональд.

Как сообщает Anycoin , в комиссии утверждают, что организаторы проекта My Big Coin уверяли потенциальных вкладчиков, что их криптовалюта обеспечена золотом и сотрудничает с MasterCard, а также давали им другую вводящую в заблуждение информацию о цене, использовании и торговом статусе MBC. При этом привлеченные с 2014 по 2018 год средства они перевели на свои счета и потратили на личные расходы и покупку предметов роскоши: дома, антиквариата, предметов искусства, драгоценностей, мебели и т. п. — а некоторая часть средств пошла на выплаты участникам финансовой пирамиды.