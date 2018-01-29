Китайская компания BTCC, оператор одной из старейшей биткоин-бирж в мире, объявила, что теперь ее владельцем является неназываемый инвестиционный фонд из Гонконга. Полученные в результате сделки средства будут направлены на расширение международного присутствия конгломерата после ухода с рынка Китая.

«Эта сделка – невероятная веха для BTCC, которая подтверждает всю нашу напряженную работу за последние несколько лет. Я очень рад тем ресурсам, которые эта сделка дает BTCC для более активного движения вперед и роста нашего бизнеса в 2018 году и далее», – заявил сооснователь BTCC Бобби Ли.

Представители BTCC рассказали, что теперь компания сосредоточится на международном рынке и трех основных продуктах: майнинговом пуле BTCC, криптокошельке Mobi и криптовалютной бирже BTCC.

Как напоминает ForkLog , только в 2017 году майнинговый пул BTCC сгенерировал биткоинов почти на $900 млн, в то время как принадлежащая компании криптовалютная биржа осуществила сделок более чем на $25 млрд. Также в прошлом году BTCC запустил собственный мобильный кошелек Mobi, который, по данным компании, уже имеет пользователей более чем в 180 странах мира.