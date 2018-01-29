Развитие финтеха стало как источником новых возможностей, так и вызовом для классических банков. Инновационные решения, которые предлагают технологические компании, успешно внедряются классическими банками и помогают им в развитии бизнеса. В тоже время появление многочисленных финтех-стартапов усиливает конкуренцию на банковском рынке. Сегодня многие крупные банки воспринимают финтех-компании как серьезных конкурентов. Между тем, руководители технологических стартапов начинают понимать, что взаимодействие с банками открывает широкие возможности для развития их бизнеса. Именно поэтому сегодня растет потребность в площадках для обсуждения возможностей сотрудничества между банками и финтех-стартапами. Именно такой площадкой является конференция FINTECH 360.

«Сегодня мы наблюдаем кардинальную трансформацию банковского сектора. Мы убеждены, что успех в будущем будет зависеть в первую очередь от способности создать собственную экосистему, которая будет удовлетворять более требовательным запросам клиентов, – сказал Кирилл Пальчун, председатель правления АО КБ «ЮНИСТРИМ». – Мы рады стать генеральным партнером конференции FINTECH 360 и рассматриваем ее проведение как отличную возможность найти перспективные финтех-компании для развития нашего бизнеса и предложить им сотрудничество».

Подробнее о конференции FINTECH 360

FINTECH 360 – международная конференция и площадка для обсуждения развития новых технологий и их влияния на финансовый сектор. Конференция ежегодно собирает ведущих экспертов банковского сектора, представителей венчурных фондов и финтех-предпринимателей из Европы, России и стран СНГ. Очередная конференция состоится в Таллине 27-28 марта 2018 года.

https://fintech360.io



Подробнее о банке ЮНИСТРИМ

ЮНИСТРИМ — одна из самых популярных систем в России и странах СНГ. Сегодня помимо традиционного бизнеса денежных переводов «ЮНИСТРИМ» предлагает своим клиентам широкий ряд удобных и надежных платежных сервисов, призванных удовлетворить ежедневные нужды клиентов.

С ЮНИСТРИМ большинство финансовых операций, с которыми мы сталкиваемся каждый день, стали максимально доступны: перевести деньги, погасить кредит, внести средства на счет, оплатить мобильную связь или ЖКХ и многое другое.