Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам барнаульского АлтайБизнес-Банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, стал Сбербанк . Об этом сообщает в понедельник департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, лицензия у АлтайБизнес-Банка была отозвана 19 января этого года.

Предполагалось, что банки-агенты для расчетов по данному страховому случаю будут названы не позднее 25 января 2018 года, но в тот день АСВ сообщило, что проведет повторный конкурс по их отбору «для обеспечения выплаты возмещения по вкладам вкладчикам АКБ «АлтайБизнес-Банк» во всех населенных пунктах Алтайского края, где располагались офисы банка».

Прием заявлений на выплату возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 1 февраля 2018 года, уточняется в сегодняшнем сообщении АСВ. Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 31 января на сайте агентства и 2 февраля в газете «Комсомольская правда — Барнаул».



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату отзыва лицензии.

